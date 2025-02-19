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Левый берег Оки укрепят за 8,5 млрд рублей в Нижнем Новгороде

Работы должны завершиться до 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

Левый берег Оки укрепят за 8,5 млрд рублей в Нижнем Новгороде к 2028 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, региональное правительство подписало концессионное соглашение с ООО «Проект 4» о создании берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки. Протяженность сооружения составит 3,4 км. Проект будет направлен на обеспечение безопасности и надежности прибрежной линии.

Работы продлятся с 2025 по 2028 годы. Берегоукрепление позволит в дальнейшем осуществить комплексное благоустройство набережной.

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