Левый берег Оки укрепят за 8,5 млрд рублей в Нижнем Новгороде к 2028 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, региональное правительство подписало концессионное соглашение с ООО «Проект 4» о создании берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки. Протяженность сооружения составит 3,4 км. Проект будет направлен на обеспечение безопасности и надежности прибрежной линии.
Работы продлятся с 2025 по 2028 годы. Берегоукрепление позволит в дальнейшем осуществить комплексное благоустройство набережной.