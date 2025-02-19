Завершение реконструкции аэропорта планируется в этом году

В августе 2022 года вновь был объявлен конкурс по выбору генподрядчика на реконструкцию инфраструктуры аэропорта. На этот раз заказчиком выступило ФКУ «Ространсмодернизация». Единственным участником конкурса стало АО «Стройтрансгаз». Однако осенью компания в одностороннем порядке расторгла контракт. Представители генподрядчика объяснили свое решение тем, что во время реконструкции рабочие обнаружили несоответствие почвы под перроном аэропорта характеристикам, которые брались при расчетах технической документации. Без изменения проектных решений продолжение работ стало невозможным.