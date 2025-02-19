Сочи принял миллионного туриста с начала года

«Супруги рассказали, что бывают в Сочи несколько раз в год и вернутся еще раз этим летом. Поздравляю юбилейных туристов, наш курорт гостеприимно встретит в любой сезон!», — написал господин Прошунин.
По словам мэра, на территории Сочи сейчас отдыхают около 100 тыс. туристов. Турпоток за полтора месяца 2025 года превышает прошлогодние показатели на 5%. На февральские выходные, ко Дню защитника Отечества, забронировано уже порядка 70% номеров.
«Ъ-Кубань» писал, что в январе турпоток в Краснодар вырос на 40%. За месяц кубанскую столицу посетили свыше 130 тыс. туристов.