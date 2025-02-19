Цены на недвижимость опять идут вверх: Так много квартиры в Кишиневе еще не стоили

Цены на жилье в Кишиневе достигли рекорда: квадратный метр стоит 1570 евро.
По итогам четвертого квартала 2024 года стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Кишиневе зафиксировала резкий рост. Сейчас средняя цена составляет 1570 евро, что является максимальным уровнем.
Темпы роста цен ускорились: индекс цен на недвижимость на 25,6% выше, чем в прошлом году, а по сравнению с третьим кварталом 2024 года — на 7,3%. В результате, в 2024 году темпы роста цен в столице оказались в 4 раза выше, чем в 2023-м.
Важно отметить, что первичный рынок недвижимости показывает рост на 19,4%, а вторичный — на 28,3% по сравнению с прошлым годом. В среднем цены на квартиры в Кишиневе за 2024 год выросли на 25%, что в три раза превышает уровень потребительских цен.
Причиной такого роста стало сокращение предложения жилья на рынке. Многие эксперты утверждают, что дефицит квартир влияет на повышение цен, создавая дисбаланс между спросом и предложением.