Цены на недвижимость опять идут вверх: Так много квартиры в Кишиневе еще не стоили

Темпы роста цен ускорились: индекс цен на недвижимость на 25,6% выше, чем в прошлом году, а по сравнению с третьим кварталом 2024 года — на 7,3%. В результате, в 2024 году темпы роста цен в столице оказались в 4 раза выше, чем в 2023-м.