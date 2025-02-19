Бюджет Волгограда увеличился на 4,6 млрд рублей в 2025 году

Как сообщает Волгоградская городская дума, общий объем бюджета на 2025 год был утвержден в размере 37 667 810,1 тыс. рублей при бездефицитном финансировании. После внесения поправок основные параметры бюджета возросли до 42 236 643,1 тыс. рублей.
Председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Олег Ярыгин отметил, что безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов имеют целевое назначение. Основные направления дополнительного финансирования включают дорожное хозяйство, транспортное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и социальную сферу.
По информации департамента финансов, значительная часть средств будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов, включая развитие городского наземного электрического и автомобильного транспорта, а также на освещение и благоустройство территорий.
В рамках софинансирования предусмотрены средства для реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», организации бесплатного горячего питания для младшеклассников, капитального ремонта детского сада № 367, строительства нового образовательного учреждения на улице им. Расула Гамзатова, а также для поддержки молодежной политики «Регион для молодых», программы формирования современной городской среды, поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на выплаты за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и пр.
В рамках перераспределения собственных средств будет профинансирована разработка проектно-сметной документации по канализации поселка Горная Поляна в Советском районе — данный вопрос ранее неоднократно поднимали депутаты.