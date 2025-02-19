Бюджет Волгограда увеличился на 4,6 млрд рублей в 2025 году

В рамках софинансирования предусмотрены средства для реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», организации бесплатного горячего питания для младшеклассников, капитального ремонта детского сада № 367, строительства нового образовательного учреждения на улице им. Расула Гамзатова, а также для поддержки молодежной политики «Регион для молодых», программы формирования современной городской среды, поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на выплаты за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций и пр.