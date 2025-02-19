Глава ЦБ РФ Набиуллина сообщила о вирусе на смартфонах для кражи денег со счетов

По данным компании, количество атак с использованием этого вируса и его модификаций в 2024 году выросло почти в девять раз по сравнению с 2023-м. «Лаборатория Касперского» также называет SpyNote одной из трех программ, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году.