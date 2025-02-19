Молочный комплекс построят в Шахунском округе к 2030 году

Как рассказали в пресс-службе компании «Шахунское молоко», объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд рублей.
Помимо современного производства, на территории округа появится животноводческий комплекс, будет приобретена новая сельхозтехника, а также возведен микрорайон для сотрудников предприятия.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, создание агрокластера по производству и переработке является значимым шагом для региона. Он подчеркнул, что инвестиции не только укрепят местную экономику, но и позволят создать рабочие места, построить жилье для сотрудников, что особенно важно для сельских территорий.
Директор холдинга «Шахунское молоко» Александр Маликов отметил, что модернизация молокозавода позволит значительно увеличить производственные мощности и обеспечить качественное сырьё для переработки. Он также выразил мнение, что реализация проекта может способствовать развитию агротехнологического образования, что, в свою очередь, привлечет молодежь в аграрный сектор.
Замглавы региона Андрей Саносян напомнил, что «Шахунское молоко» является важным партнером для региона, а проекты компании направлены на укрепление продовольственной безопасности и развитие экономики.