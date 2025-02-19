Молочный комплекс построят в Шахунском округе к 2030 году

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, создание агрокластера по производству и переработке является значимым шагом для региона. Он подчеркнул, что инвестиции не только укрепят местную экономику, но и позволят создать рабочие места, построить жилье для сотрудников, что особенно важно для сельских территорий.