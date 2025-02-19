Резервный фонд Пермского края увеличится на 9 млрд рублей

Поправки также предусматривают индексацию социальных выплат и пособий льготным категориям граждан на 9,5%. В том числе жителям, работавшим в тылу во время Великой Отечественной войны, ветеранам труда, многодетным семьям. Еще поправками в бюджет планируется увеличить объем расходов на единовременные выплаты врачам и фельдшерам по программе «Медицинские кадры Прикамья», а также на ремонт и строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Планируется, что инициатива главы региона будет рассмотрена депутатами в марте в двух чтениях.