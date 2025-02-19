Резидент «Жигулевской долины» стал участником проекта «Сколково»

Он отметил, что в ближайшее время компания планирует воспользоваться правом на снижение налога на прибыль. Это поможет удерживать конкурентную, выгодную для покупателя цену на продукт. Далее в планах ООО «Разум» — защита интеллектуальной собственности, участие в выставках и получение микрогранта от фонда «Сколково».