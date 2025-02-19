Резидент «Жигулевской долины» стал участником проекта «Сколково»

Компания использует в процессе анодирования именно силикатные растворы. Это позволяет улучшить защитные, экологические и другие качественные свойства анодированного алюминия. Также резидент «Жигулевской долины» специализируется на обработке материалов: лазерная гравировка практически на любых изделиях, лазерная резка, 3D-печать, проектирование и моделирование, анодирование алюминия, фрезеровка, а также галтовка.
«Статус участника Сколково является важным шагом в развитии нашего бизнеса — растет доверие клиентов, что дает нам преимущество перед конкурентами. Открываются новые возможности — доступ к экосистеме Сколково, всесторонняя поддержка; налоговые льготы, микрогранты, содействие в участии в тематических выставках и конференциях», — заявил директор ООО «Разум» Данила Щукарев.
Он отметил, что в ближайшее время компания планирует воспользоваться правом на снижение налога на прибыль. Это поможет удерживать конкурентную, выгодную для покупателя цену на продукт. Далее в планах ООО «Разум» — защита интеллектуальной собственности, участие в выставках и получение микрогранта от фонда «Сколково».