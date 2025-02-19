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Казахстан и Иордания будут сотрудничать в сфере мирного атома

По завершении переговоров Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: akorda.kz

Также в присутствии глав государств члены официальных делегаций подписали следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства;

2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания “Самрук-Қазына” и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.

Также во время официального визита главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика. А «Казатомпром» и государственная уранодобывающая компания Иордании Jordan Uranium Mining Company (JUMCO) заключили меморандум о сотрудничестве. Об участии «Казатомпрома» в урановых проектах Иордании с JUMCO договорились на пятом заседании казахстанско-иорданской межправительственной комиссии в конце 2024 года.

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