Казахстан и Иордания будут сотрудничать в сфере мирного атома

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика. А «Казатомпром» и государственная уранодобывающая компания Иордании Jordan Uranium Mining Company (JUMCO) заключили меморандум о сотрудничестве. Об участии «Казатомпрома» в урановых проектах Иордании с JUMCO договорились на пятом заседании казахстанско-иорданской межправительственной комиссии в конце 2024 года.