Казахстан и Иордания будут сотрудничать в сфере мирного атома

Также в присутствии глав государств члены официальных делегаций подписали следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства;
2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;
3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;
4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания “Самрук-Қазына” и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства;
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.
Также во время официального визита главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика. А «Казатомпром» и государственная уранодобывающая компания Иордании Jordan Uranium Mining Company (JUMCO) заключили меморандум о сотрудничестве. Об участии «Казатомпрома» в урановых проектах Иордании с JUMCO договорились на пятом заседании казахстанско-иорданской межправительственной комиссии в конце 2024 года.