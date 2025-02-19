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Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс»

Путин посетил в Петербурге научно-производственное предприятие «Радар ммс».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге научно-производственное предприятие «Радар ммс» — это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.

На месте также присутствуют первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Предприятие занимается беспилотными авиасистемами, а также комплексами морского базирования, гидрометеообеспечением, микроэлектроникой и другим оборудованием.

Компания трижды (в 2010, 2015 и 2019 годах) удостоена благодарности президента РФ за «большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи». В 2022 году коллектив награжден почетным знаком «За успехи в труде».

У «Радар ммс» налажен полный цикл научно-производственной деятельности: это исследования, разработка, производство, испытание, сбыт, сопровождение в эксплуатации. Предприятие располагает собственной базой с комплексом моделирования и испытаний. Действует несколько научных и инженерных школ.

Путин Владимир