Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс»

Компания трижды (в 2010, 2015 и 2019 годах) удостоена благодарности президента РФ за «большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи». В 2022 году коллектив награжден почетным знаком «За успехи в труде».