Стала известна концепция «Нового Краснодара»

В Краснодаре намерены создать новый район, который сможет вместить до 200 тысяч жителей. Площадь северо-восточного района составит 1500 гектаров. Глава департамента архитектуры и строительства края Илья Поздняков подчеркнул, что район будет спроектирован с учётом всех потребностей жителей. Планируется строительство 22 школ, 39 детских садов, 9 поликлиник, трёх крытых бассейнов, стадиона, трёх футбольных манежей и пяти физкультурно-оздоровительных комплексов. Также будут созданы два крупных парка и учреждения среднего образования. Для формирования делового и общественного центра района предусмотрены театры, музей, цирк, медицинский кластер с онкологическим центром, конгресс-холл, аквапарк и технопарк. Проект, о котором было объявлено в феврале 2022 года, будет реализован в течение примерно 20 лет, сообщает РБК-Краснодар.