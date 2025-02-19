Ричмонд
-6°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плату за проезд по Обходу Тольятти увеличат с 1 марта

В Самарской области весной подорожает проезд по трассе «Обход Тольятти».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области изменится тариф на проезд по трассе «Обход Тольятти». С 1 марта 2025 года плата возрастет на 10−200 рублей в зависимости от категории машины и участка дороги. Об этом сообщил оператор дорожного объекта.

Так, для владельцев легковых авто и мотоциклов стоимость проезда будет следующая: от ПВП 1 у села Троицкое до ПВП 2 «ОЭЗ “Тольятти” — 190 рублей, до ПВП 3 у села Зеленовка — 300 рублей; от ПВП 2 до ПВП 1 — 190 рублей, до ПВП 3 — 130 рублей; от ПВП 3 до ПВП 2 — 130 рублей, до ПВП 1 — 300 рублей.

Для водителей микроавтобусов и фургонов: от ПВП 1 до ПВП 2 — 760 рублей, до ПВП 3 — 1200; от ПВП 2 до ПВП 1 — 760 рублей, до ПВП 3 — 520 рублей; от ПВП 3 до ПВП 2 — 520, до ПВП 1 — 1200 рублей.

Водителям больших автобусов и фур за проезд по Обходу Тольятти с 1 марта придется платить следующим образом: от ПВП 1 до ПВП 2 — 1150 рублей, до ПВП 3 — 1800; от ПВП 2 до ПВП 1 — 1150, до ПВП 3 — 780; от ПВП 3 до ПВП 2 — 780, до ПВП 1 — 1800 рублей.