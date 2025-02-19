Плату за проезд по Обходу Тольятти увеличат с 1 марта

Так, для владельцев легковых авто и мотоциклов стоимость проезда будет следующая: от ПВП 1 у села Троицкое до ПВП 2 «ОЭЗ “Тольятти” — 190 рублей, до ПВП 3 у села Зеленовка — 300 рублей; от ПВП 2 до ПВП 1 — 190 рублей, до ПВП 3 — 130 рублей; от ПВП 3 до ПВП 2 — 130 рублей, до ПВП 1 — 300 рублей.