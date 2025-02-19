Новые направления и перспективы развития туризма Ташобласти

Спикерами выступили заместитель начальника Ташкентского областного управления туризма Хуршид Тошпулатов и главный специалист по развитию кадрового потенциала в сфере туризма и работе с образовательными учреждениями Жахонгир Эшонкулов.
Отмечалось, что если 7−8 лет назад у большей части зарубежных гостей Узбекистан ассоциировался с традиционными направлениями, такими как Самарканд или Бухара, то в последние годы ситуация меняется.
В настоящее время Ташкентская область становится все более популярной среди приезжающих гостей и узбекистанцев.
Так, в 2023 году здесь побывали более 463 тыс. зарубежных туристов, а в 2024 — уже более миллиона. В 2025 году планируется повысить их количество до 1,5 млн человек.
Кроме того, в планах привлечь в столичный регион в этом году 10 млн местных туристов, увеличить объем экспорта до $429 млн.
Такие показатели напрямую связаны с реализацией адресных программ по улучшению инфраструктуры региона, увеличением количества современных комфортабельных гостиниц, зон отдыха, санаториев, гостевых домов и хостелов, развлекательных центров.
Все больше отдыхающих выбирают нестандартные туристические маршруты: посещают туристические деревни или рыбные хозяйства.
Спикеры говорили о работе по развитию международного сотрудничества и продвижению имиджа региона за рубежом.
Тошпулатов рассказал, что в рамках меморандума о сотрудничестве с Московской областью 18 — 20 марта Ташобласть будет участвовать в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) в Москве с отдельным стендом.
Сейчас идет активная подготовка к выставке.
Также среди важных задач, которые осуществляет управление туризма, — работа с кадрами.
По словам Эшонкулова, в 2024 году в учебной лаборатории факультета туризма Чирчикского государственного педагогического института повысили квалификацию около 740 человек, в 2025 планируется довести эту цифру до 1 000. С 2025 учебного года около 2 000 человек начнут обучение на базе дуального образования в Бостанлыкском колледже туризма.
Планируется, что обучающиеся по направлению туризма в Чирчикском государственном педагогическом институте молодые люди будут проходить двухнедельные курсы повышения квалификации в соответствующих их профилю вузах Казани. Это предусмотрено меморандумом, подписанным в рамках ТМТЯ-2024, — рассказал Эшонкулов. — Также в 2025 году планируется подписание подобных меморандумов о сотрудничестве с Московской областью.