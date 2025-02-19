Новые направления и перспективы развития туризма Ташобласти

По словам Эшонкулова, в 2024 году в учебной лаборатории факультета туризма Чирчикского государственного педагогического института повысили квалификацию около 740 человек, в 2025 планируется довести эту цифру до 1 000. С 2025 учебного года около 2 000 человек начнут обучение на базе дуального образования в Бостанлыкском колледже туризма.