Адвокат Радько: сотрудникам ГБР может грозить дело о хулиганстве за применение спецсредств

В Воронеже частные охранники из так называемой группы быстрого реагирования заблокировали автомобиль и распылили в салон перцовый баллончик. Пострадавшие, среди которых был несовершеннолетний, рассказали «Газете.Ru», что охранники угрожали, били автомобиль и гнались за машиной после того, как ее занесло на парковке торгового центра. О том, превысили ли гэбээровцы свои полномочия и какие права они имеют, «Газете.Ru» рассказали юристы.