Одним из наиболее знаковых стало вынесенное в январе 2024 года судебное решение о запрете утверждений американского журнала Forbes, ставших одним из ключевых элементов для обоснования санкций Евросоюза против Алишера Усманова. «Совершенно недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Этот полный институциональный провал, который является не исключением, а скорее правилом, стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова. Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом», — говорил тогда адвокат Йоахим Штайнхофель.