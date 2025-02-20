The Telegraph: Трамп хочет превратить Украину в экономическую колонию

Президент США потребовал от Киева не только «вернуть средства» в размере 500 млрд долларов, которые Америка выделила на помощь Украине, а также предоставить США контроль над важнейшими природными ресурсами страны. Причем речь идет не только о редкоземельных минералах Украины, а также о нефти, газе, портах и прочей инфраструктуре, говорится в статье.
Один из козырей, который предложил сам Зеленский, — это доступ к национальным ресурсам Украины на сумму 500 млрд долларов, включая то, что Трамп назвал «чрезвычайно ценными» полезными ископаемыми, находящимися на занятых Россией территориях или вблизи линии фронта.
Эти полезные ископаемые таят в себе заманчивые перспективы: США смогут избавиться от зависимости от китайских поставок критически важных минералов, которые используются в производстве всего — от ветряных турбин до iPhone и стелс-истребителей.
Зеленский пока отверг предложение Трампа, и агрессивная игра США может натолкнуться на сопротивление в европейских столицах, которые тоже стремятся к тесному сотрудничеству с Киевом в области полезных ископаемых.
Поскольку большая часть ценных ресурсов Украины сейчас находится на территории, занятой российскими войсками или вблизи линии фронта, прекращение огня станет важным условием для реализации амбиций Киева по монетизации этих ресурсов.
Ранее издание The Telegraph ознакомилось с черновиком предварительного соглашения, датированным 7 февраля 2025 года. Согласно этому документу, Вашингтон будет обладать суверенным иммунитетом и получит практически полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной базы Украины. Для этого США и Украина создадут совместный инвестиционный фонд, чтобы «выгоду от восстановления Украины не получили враждебные стороны». У фонда будет «исключительное право устанавливать критерии отбора, сроки и условия» по продаже всех будущих лицензий на разработку украинских месторождений
Предполагается, что США будут получать 50% от регулярных доходов от добычи ресурсов на Украине и 50% стоимости «всех новых разрешений на добычу», которые будут выдаваться третьим лицам. В отношении таких доходов будет действовать «право удержания» в пользу США. Это значит, что в первую очередь плату будут получать США. Кроме того, у США будет «право первого отказа на покупку экспортируемых полезных ископаемых».
Если этот проект будет принят, объем требований Трампа составит большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору. Но, если Зеленский откажется, Украина, по словам Трампа, будет подана Путину на блюдечке. «Со временем они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», — сказал Трамп.