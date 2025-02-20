The Telegraph: Трамп хочет превратить Украину в экономическую колонию

Если этот проект будет принят, объем требований Трампа составит большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору. Но, если Зеленский откажется, Украина, по словам Трампа, будет подана Путину на блюдечке. «Со временем они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», — сказал Трамп.