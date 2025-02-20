Мотовилиха предъявила непроездной

Планы построить дорогу через территорию Мотовилихинских заводов появлялись еще в 2009 году. Тогдашний губернатор Пермского края Олег Чиркунов прорабатывал возможность ликвидировать несколько тупиковых улиц, мешающих соединить разные концы города, в том числе таковой является ул. Монастырская (на тот момент ул. Орджоникидзе). В планах господина Чиркунова было соединить ее с ул. 1905 года и открыть на всем протяжении автомобильное движение, что наладило бы сообщение между Мотовилихинским и Ленинским районами. Проект напрямую затрагивал территорию Мотовилихинских заводов. Тогда на предприятии рассматривали такой план возможным, однако отмечали, что обустройство дороги через предприятие предполагает особые технические условия. Одним из вариантов рассматривалась организация дороги на нескольких уровнях (сначала по территории завода, затем над железной дорогой).