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Путину в Петербурге показали новую разработку — дронопорт

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предприятии «Радар ммс» в Санкт-Петербурге ознакомился с новой разработкой — дронопортом, который позволяет БПЛА вертолётного типа более эффективно выполнять задачи, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

Президент в среду в Петербурге посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс», которое является одним из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.

«Владимиру Путину показали дронопорт. В ходе посещения НПП “Радар ммс” главе государства представили новую разработку: полностью автономная роботизированная док-станция позволяет БПЛА вертолётного типа более эффективно выполнять различные задачи», — сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин Владимир