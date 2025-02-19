Путину в Петербурге показали новую разработку — дронопорт

Президент в среду в Петербурге посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс», которое является одним из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.
«Владимиру Путину показали дронопорт. В ходе посещения НПП “Радар ммс” главе государства представили новую разработку: полностью автономная роботизированная док-станция позволяет БПЛА вертолётного типа более эффективно выполнять различные задачи», — сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.