Путину в Петербурге показали новую разработку — дронопорт

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предприятии «Радар ммс» в Санкт-Петербурге ознакомился с новой разработкой — дронопортом, который позволяет БПЛА вертолётного типа более эффективно выполнять задачи, сообщила пресс-служба Кремля.