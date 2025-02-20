Бизнесмены требуют переноса нефтепроводов в Крымском районе и компенсации в 120 млн рублей

Истцы — зарегистрированные в Ставропольском крае владельцы сельхозземель — настаивают на том, чтобы нефтяники вынесли не только трубы, но и все сопутствующие наземные и подземные сооружения за пределы их территорий. Земли, о которых идет речь, расположены в границах колхоза имени Советской Армии Нижнебаканского сельского поселения.