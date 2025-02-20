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Бизнесмены требуют переноса нефтепроводов в Крымском районе и компенсации в 120 млн рублей

Трое истцов живут в соседнем регионе и занимаются агробизнесом на Кубани.

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска троих предпринимателей, которые требуют от компаний ПАО «Транснефть» и АО «Черномортранснефть» демонтажа и переноса магистральных нефтепроводов «Крымск — Грушовая» и «Тихорецк — Новороссийск 1». По их заявлению, трубопроводы проходят через их земельные участки в Крымском районе Краснодарского края, что создает препятствия для ведения сельскохозяйственного бизнеса.

Истцы — зарегистрированные в Ставропольском крае владельцы сельхозземель — настаивают на том, чтобы нефтяники вынесли не только трубы, но и все сопутствующие наземные и подземные сооружения за пределы их территорий. Земли, о которых идет речь, расположены в границах колхоза имени Советской Армии Нижнебаканского сельского поселения.

Кроме того, предприниматели требуют взыскания с ответчиков более 120 млн рублей. Эта сумма включает компенсацию за неосновательное обогащение, полученное нефтяными компаниями за использование их земель, а также проценты за незаконное удержание денежных средств.

Суд уже провел первое заседание, следующее назначено на 1 апреля, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».