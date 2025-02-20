Улицу Революции на средней дамбе в Перми планируют расширить до шести полос

Улица Революции на средней дамбе в Перми может быть расширена до шести полос, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на слова губернатора Дмитрия Махонина на встрече с членами фракции «Единой России» в краевом парламенте 19 февраля.
Речь идёт о мероприятии, на котором губернатор представил членам фракции партии «Единая Россия» свои предложения по поправкам в бюджет Пермского края на ближайшие три года. Они должны, в первую очередь, обеспечить реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, глава региона говорил о дополнительных выплатах участникам СВО и членам их семей, помощи в трудоустройстве врачей в небольшие города и посёлки края, о поддержке и модернизации объектов культуры и спорта.
Затронул глава региона и тему развития дорожной и транспортной инфраструктуры Прикамья. Из краевого бюджета он предложил выделить на период с 2025 по 2027 год дополнительные средства на строительство и обновление дорог.
Так, Дмитрий Махонин намерен направить 1,7 миллиарда рублей на строительство второй очереди дороги на участке длиной в 257 метров на улице Революции в районе средней дамбы в Перми. Проезжую часть губернатор предложил расширить с четырёх полос до шести — по три в каждую сторону.
Предложил глава региона и улучшить транспортную доступность деревни Кондратово под Пермью, обустроив выезд из деревни по улице Строителей. Из регионального бюджета на 2025 год на эти цели Дмитрий Махонин планирует выделить 250 млн рублей, ещё 200 миллионов рублей предполагается получить за счёт поступлений от компании «Специализированный застройщик “Заостровка”».
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что законопроект внесли на рассмотрение в краевой парламент. Документ планируют рассмотреть в двух чтениях в марте.