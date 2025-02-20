Улицу Революции на средней дамбе в Перми планируют расширить до шести полос

Речь идёт о мероприятии, на котором губернатор представил членам фракции партии «Единая Россия» свои предложения по поправкам в бюджет Пермского края на ближайшие три года. Они должны, в первую очередь, обеспечить реализацию социально значимых проектов в регионе. В частности, глава региона говорил о дополнительных выплатах участникам СВО и членам их семей, помощи в трудоустройстве врачей в небольшие города и посёлки края, о поддержке и модернизации объектов культуры и спорта.