Комиссию при оплате услуг ЖКХ предлагают полностью отменить

В своем письме депутат отметил, что в настоящее время действующий запрет касается лишь тех, кто нуждается в социальной поддержке, включая многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и родственников погибших воинов. Демин отметил, что это решение стало значимым шагом в оказании помощи указанным категориям граждан, но при этом большинство россиян по-прежнему вынуждены сталкиваться с комиссиями при оплате ЖКУ. Это создает для них серьезное финансовое бремя, особенно в условиях растущей инфляции и повышения тарифов на жилищные услуги.