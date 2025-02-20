Рейсы из Нижнего Новгорода шести авиакомпаний субсидируют в 2025 году

Так, будут софинансироваться внутрироссийсие рейсы авиакомпаний «Азимут», «Сибирь», «Ред Вингс», «Ювт Аэро» и «Северный ветер».
«Икар» получит господдержку на организацию международного маршрута. По данным онлайн-табло аэропорта им. В. П. Чкалова, до 25 октября авиакомпания обслуживает рейсы в столицу Республики Беларусь — Минск.
Также, согласно перечню субсидируемых в 2025 году маршрутов, «Икару» предусмотрено субсидирование по трём региональным направлениям.
Со стороны Нижегородской области предусмотрено софинансирование в размере 61% на полёты в Минеральные воды с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря.
За рейсы Нижний Новгород — Мурманск с 1 апреля по 31 декабря со стороны Нижегородской и Мурманской областей предусмотрена доплата в 30,5%.
Перевозки в Уфу с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря софинансируются со стороны обоих регионов — 49,5%.
Рейсы «Ред Вингс» в период с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря субсидируются рейсы из областных бюджетов на 30,5% в Екатеринбург и Самару.
«Северному ветру» софинансируют на 25% перевозки в Калининград с 15 марта по 15 апреля и с 1 октября по 31 декабря.
Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском (Беларусь) сохранится в 2025 году.
А вот костромские власти решили софинансировать маршрут Нижний Новгород — Кострома.