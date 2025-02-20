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Рейсы из Нижнего Новгорода шести авиакомпаний субсидируют в 2025 году

Как сообщается в постановлении правительства Нижегородской области от 17 февраля, определен перечень получателей субсидии из областного бюджета на 2025 год на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров.

Так, будут софинансироваться внутрироссийсие рейсы авиакомпаний «Азимут», «Сибирь», «Ред Вингс», «Ювт Аэро» и «Северный ветер».

«Икар» получит господдержку на организацию международного маршрута. По данным онлайн-табло аэропорта им. В. П. Чкалова, до 25 октября авиакомпания обслуживает рейсы в столицу Республики Беларусь — Минск.

Также, согласно перечню субсидируемых в 2025 году маршрутов, «Икару» предусмотрено субсидирование по трём региональным направлениям.

Со стороны Нижегородской области предусмотрено софинансирование в размере 61% на полёты в Минеральные воды с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря.

За рейсы Нижний Новгород — Мурманск с 1 апреля по 31 декабря со стороны Нижегородской и Мурманской областей предусмотрена доплата в 30,5%.

Перевозки в Уфу с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря софинансируются со стороны обоих регионов — 49,5%.

Рейсы «Ред Вингс» в период с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря субсидируются рейсы из областных бюджетов на 30,5% в Екатеринбург и Самару.

«Северному ветру» софинансируют на 25% перевозки в Калининград с 15 марта по 15 апреля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском (Беларусь) сохранится в 2025 году.

А вот костромские власти решили софинансировать маршрут Нижний Новгород — Кострома.