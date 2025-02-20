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Нацбанк повысил курс доллара и уменьшил курс евро на 20 февраля

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс российского рубля, но опустил курс евро на 20 февраля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 20 февраля 2025 года, четверг. Так, курс евро стал меньше, а курс доллара и курс российского рубля немного повысились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на четверг, 20 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2609 белорусского рубля, 1 евро — 3,4008 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5492 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, действовавшими в среду, 19 февраля, курс евро стал ниже, а курс доллара и курс российского рубля повысились в четверг, 20 февраля. Ощутимее изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0006 белрубля, евро потерял 0,0112 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0051 белрубля.

И мы писали, что МАРТ сообщил о нарушениях в работе Wildberries в Беларуси. Еще МАРТ сообщил, что более 100 жалоб поступили на Wildberries с начала 2025 года.