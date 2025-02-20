Хегсет приказал проработать сокращение бюджета Пентагона

Согласно указаниям министра, высшее руководство Пентагона и всех вооруженных сил США должно подготовить соответствующие предложения. План сокращения бюджета должен быть представлен к 24 февраля, и в нем будут обозначены ключевые направления, которые не подлежат сокращению. Это включает в себя операции по охране южной границы, программы модернизации ядерного арсенала и системы противоракетной обороны.