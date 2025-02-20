Хегсет приказал проработать сокращение бюджета Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет поручил разработать стратегию, согласно которой военный бюджет будет сокращаться на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет. Как сообщает газета The Washington Post, это сокращение может стать самым значительным с 2013 года.
Согласно указаниям министра, высшее руководство Пентагона и всех вооруженных сил США должно подготовить соответствующие предложения. План сокращения бюджета должен быть представлен к 24 февраля, и в нем будут обозначены ключевые направления, которые не подлежат сокращению. Это включает в себя операции по охране южной границы, программы модернизации ядерного арсенала и системы противоракетной обороны.
Кроме того, в перечень исключений входят закупки дронов-камикадзе и других видов вооружений.
Ранее Хегсет в соцсетях заявил, что подвергся налоговой проверке, инициированной еще предыдущей администрацией президента США — Джо Байдена. Он прикрепил к публикации документ, в котором говорится о долге более чем в 33,5 тысячи долларов.