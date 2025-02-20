Суд удовлетворит в приоритетном порядке требования экс-сотрудников «Гугл»

Суд принял решение удовлетворить требования бывших сотрудников ООО «Гугл» в приоритетном порядке. Это решение было озвучено 19 февраля адвокатом Артуром Зурабяном, который участвовал в заседании.
На данный момент информация о данном решении еще не обновлена в картотеке арбитражных дел.
Напомним, в конце октября конкурсный управляющий Валерий Таляровский подал в арбитражный суд Москвы ходатайство о приоритетном удовлетворении требований экс-сотрудников компании по сравнению с требованиями текущих кредиторов, возникшими после начала процедуры банкротства. В числе последних находятся различные российские телеканалы. Согласно действующему законодательству, интересы работников могут быть учтены только после удовлетворения требований текущих кредиторов.
Таляровский также указал на нарушения со стороны Google LLC, включая игнорирование требований Роскомнадзора и неисполнение судебных решений о восстановлении доступа к заблокированным Youtube-каналам кредиторов.
В связи с наложенными штрафами, которые должны быть оплачены из имущества ООО «Гугл», требования бывших сотрудников остаются неудовлетворенными. Бывшие работники компании поддержали обращение Таляровского, отметив, что ситуация с банкротством является уникальной и не имеет аналогов в российской судебной практике, так как требования текущих кредиторов превышают все доступные денежные средства.
Ранее сообщалось, что долг компании Google перед российскими телеканалами из-за неисполнения требований восстановить аккаунты медиа на платформе YouTube вырос почти до трех дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями).