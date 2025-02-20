Россиянам посоветовали положить половину накоплений на вклады на 3−5 лет

На фоне снижения ставки по долгосрочным вкладам имеет смысл рассмотреть депозит на 3−5 лет, чтобы зафиксировать хороший процент. Об этом в разговоре с aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Сейчас на короткие сроки много привлекательных предложений, так как банкам проще прогнозировать ставки в экономике на коротком периоде.
«В то же время сейчас я бы рекомендовал постараться зафиксировать для себя ставку на максимально длительный период, направив туда не менее 50% своих накоплений. Есть интересные предложения на 3−5 лет по ставкам 23−25%. Сейчас, например, если вложить 250 тыс. рублей, то через 5 лет по ставке в 25% получится забрать 562,5 тыс. рублей», — пояснил Балынин.
Размещать все имеющиеся средства на длительный срок нецелесообразно, так как в случае необходимости забрать их удастся только с потерей начисленных процентов.
«Поэтому в данный момент лучше всего половину средств разместить на короткие сроки: там, по-прежнему, много предложений со ставками выше 20%», — добавил собеседник aif.ru.
Экономист отметил, что банковские вклады по-прежнему остаются выгодным и надежным инструментом вложения.
«Хочу напомнить, что в одном банке застраховано не более 1,4 млн рублей, поэтому если средств больше, лучше их положить в несколько банков, чтобы быть точно уверенным в их сохранности. Также важно учесть тот факт, что застраховано не только тело вклада, но и проценты по нему. Поэтому лучше в одном банке суммарно размещать не более 1,1 млн рублей на 1 год и не более 900 тыс. рублей на 2 года», — резюмировал Балынин.
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