Россиянам посоветовали положить половину накоплений на вклады на 3−5 лет

«Хочу напомнить, что в одном банке застраховано не более 1,4 млн рублей, поэтому если средств больше, лучше их положить в несколько банков, чтобы быть точно уверенным в их сохранности. Также важно учесть тот факт, что застраховано не только тело вклада, но и проценты по нему. Поэтому лучше в одном банке суммарно размещать не более 1,1 млн рублей на 1 год и не более 900 тыс. рублей на 2 года», — резюмировал Балынин.