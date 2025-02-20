С 1 сентября вступит в силу закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов

С 1 сентября в России вступает в силу новый закон, касающийся периода охлаждения при выдаче кредитов. Согласно этому закону, заемщики смогут не выплачивать кредиты, выданные с нарушением антимошеннических норм. Об этом агентству «Прайм» сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
По ее словам, кредитные и микрофинансовые организации не смогут требовать от заемщиков выполнения обязательств, начислять проценты или передавать долги коллекторам, если будет возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.
С введением этих мер доступность кредитов для некоторых категорий граждан может временно снизиться. Кроме того, заемщики, которые передумали использовать уже выданные кредиты, смогут отказаться от них в период охлаждения. Это может создать определенные трудности для кредиторов, однако, по мнению Солдатенковой, глобально на доступность займов для населения это не скажется.
Она отметила, что изменения не ограничивают условия выдачи кредитов, а лишь немного корректируют механизм их предоставления. Это не потребует от кредиторов значительных затрат на перестройку бизнес-процессов, поэтому маловероятно, что они будут ухудшать условия кредитования или повышать цены на займы.
Ранее Совет федерации одобрил закон, вводящий «период охлаждения» по потребительским кредитам. Целью этого закона является защита людей от мошенников.