С 1 сентября вступит в силу закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов

С введением этих мер доступность кредитов для некоторых категорий граждан может временно снизиться. Кроме того, заемщики, которые передумали использовать уже выданные кредиты, смогут отказаться от них в период охлаждения. Это может создать определенные трудности для кредиторов, однако, по мнению Солдатенковой, глобально на доступность займов для населения это не скажется.