На челябинских автозаправках продолжился рост цен на бензин

Он показал, что цены на автомобильное топливо не собираются останавливаться в своем росте. Так в Челябинской области за последнюю неделю средние цены на литр бензина выросли на 9 копеек, достигнув уровня в 55,76 ₽
Самым подорожавшим за последнюю семидневку оказался бензин самой ходовой марки АИ-92. За неделю средние цен за его литр выросли на 11 копеек, к 17 февраля они подросли до 52,15 ₽ Отметим, что несмотря на это цена на АИ-92 в Челябинской области остается самой дешевой не только в Уральском федеральном округе, но и во всей стране.
Бензин марки АИ-95 поднялся в цене на 7 копеек, его литр стал стоить 57,24 ₽ На 4 копейки подорожал литр дизельного топлива — 69,27 ₽, на 3 копейки поднялась цена за литр бензина АИ-98 — 80,63 ₽