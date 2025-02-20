На челябинских автозаправках продолжился рост цен на бензин

Самым подорожавшим за последнюю семидневку оказался бензин самой ходовой марки АИ-92. За неделю средние цен за его литр выросли на 11 копеек, к 17 февраля они подросли до 52,15 ₽ Отметим, что несмотря на это цена на АИ-92 в Челябинской области остается самой дешевой не только в Уральском федеральном округе, но и во всей стране.