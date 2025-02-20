Коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» рассказала о последствиях накопления долгов

— Конечно! Нужно прийти и получить технические условия, самостоятельно выполнить эти технические условия. Если же омичи хотят, чтобы мы помогли им с оформлением документов, нашли организацию, которая поможет подключиться, то мы им в этом помогаем. Мы тогда контролируем этот процесс, чтобы их никто не обманул и чтобы всё было выполнено в соответствии с действующим законодательством в течение 18 месяцев. Стоимость работ зависит от того, один человек строит сети к своему дому или сразу прокладывают трубопровод для десяти домов, от протяжённости сетей. Что касается оформления документов, то нужно заявление и проект, провести топографическую съёмку. Эти работы стоят в пределах 30−40 тысяч рублей.