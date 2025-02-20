Коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» рассказала о последствиях накопления долгов

1 миллиард 133 миллиона рублей — такую сумму долга перед «ОмскВодоканалом» накопили к началу 2025 года жители областного центра. Кто чаще всего игнорирует квитанции и копит долги годами, как решить проблему, если возникли разногласия с ресурсоснабжающей организацией, рассказывает коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
— Ольга Юрьевна, кто основные должники, благодаря которым образовалась такая задолженность?
— Рост долгов, конечно, достаточно большой — 15 процентов за год, это 148 миллионов. Но всё не так плохо. По сравнению с прошлыми годами юридические лица оплачивают счета своевременно и даже с 50-процентным авансом.
У нас есть одна большая проблема — АО «Тепловая компания». Она у всех на слуху, по ней ситуация непонятна и не меняется. Отключить её, конечно же, мы не можем, с учётом того, что они оказывают услуги по горячему водоснабжению и отоплению населению. Сейчас у неё уже 112 миллионов задолженности за 12 месяцев.
Не всё так просто с предприятиями Омского района. Мы банкротили те предприятия, которые там периодически создаются. И сейчас у нас новая компания-должник МУП «СКБУ», задолженность которой на 1 января составила 25 миллионов. У «Коммуналсервиса» — компании, которую сегодня банкротим, — задолженность 113 миллионов. Есть управляющие компании, с которыми у нас заключены договоры на содержание общего имущества, но по ним хронически нет оплат. Это «Наш сервис», УК «Вектор», «Агора» и другие.
Юридические лица, у которых возникают долги, — это частные предприниматели и мелкие фирмы, которые не передают показания приборов учёта. Допустим, нежилое помещение в многоквартирном доме сдаётся в аренду, а арендатор и не знает, что необходимо передавать показания и как оплачивать услуги. Либо офис, магазин небольшой. Закрывают помещение, потому что не работают, и никто не передаёт показания. Хоть и нет расхода, но показания нужно передавать, потому что по закону мы не начисляем только в том случае, если услуга отключена, то есть физически её отключили, поставили пломбу. Во всех остальных случаях производится начисление либо по показаниям приборов учёта, либо расчётным методом.
Ещё одна проблема — это самовольные подключения, когда врезаются в сети до приборов учёта и потребляют воду незаконно. Здесь однозначно идём в суд, и начисление производится расчётным методом.
— А что касается физических лиц?
— Основные причины долгов у физлиц — это также непередача показаний приборов учёта. Вот люди купили квартиру и, допустим, пока в ней не живут и считают, что они не пользуются водой. Но в законе есть требование — либо должен стоять прибор учёта, либо начисление производится по количеству собственников. Если в этой квартире нет прибора учёта, а владеют недвижимостью или проживают трое, четверо или пятеро человек, то по нормативу каждый месяц приличная сумма накапливается — и соответственно возникает дебиторская задолженность. Конечно, мы в таких квартирах рекомендуем устанавливать приборы учёта, особенно если там никто не проживает, и ежемесячно передавать показания приборов учёта. У нас 11 способов сделать это!
В частном секторе большая проблема — это самовольные подключения, когда без разрешительной документации подключают жилые дома к водоснабжению и водоотведению. Люди находят каких-то физических лиц, которые за значительные деньги — 100 и более тысяч рублей оказывают им мифические услуги по подключению к сетям. Потом эти граждане приходят в водоканал и плачут, потому что их обманули.
— Можно ли обратиться в водоканал за помощью, если нужно подключиться к сетям?
— Конечно! Нужно прийти и получить технические условия, самостоятельно выполнить эти технические условия. Если же омичи хотят, чтобы мы помогли им с оформлением документов, нашли организацию, которая поможет подключиться, то мы им в этом помогаем. Мы тогда контролируем этот процесс, чтобы их никто не обманул и чтобы всё было выполнено в соответствии с действующим законодательством в течение 18 месяцев. Стоимость работ зависит от того, один человек строит сети к своему дому или сразу прокладывают трубопровод для десяти домов, от протяжённости сетей. Что касается оформления документов, то нужно заявление и проект, провести топографическую съёмку. Эти работы стоят в пределах 30−40 тысяч рублей.
— Что грозит нарушителям, незаконно подключившимся к сетям?
— Это серьёзные штрафы — от 50 до 300 тысяч рублей для физлиц. Инспектор оставляет акт о самовольном подключении и рекомендует обратиться за получением условий на подключение и отключить самовольное подключение.
— Как вы находите тех, кто подключается к сетям с нарушениями?
— Такие проверки проводят наши инспекторы. А ещё есть люди, которые просто рассказывают нам, что сосед подключился незаконно. Сейчас мы создаём бригаду, работа которой будет направлена именно на обнаружение самовольных подключений и на отключение таких потребителей.
— Это что-то новое будет?
— Мы и раньше этим занимались, но занимались точечно: приехали, обнаружили, люди оплатили. Мы поняли, что в тех случаях, когда есть задолженность на доме в районе 50 тысяч, то, как только там появляются наши сотрудники, эта сумма вносится на расчётный счёт водоканала за потреблённые услуги. Значит, это действенно, значит, в этом направлении мы будем предпринимать шаги… В любых домах бабушки оплачивают коммунальные платежи, не оплачивают, как правило, люди, которые зарабатывают и имеют возможность погасить долг.
— Какие способы взыскания самые действенные? Через суд?
— Самым действенным способом действительно является взыскание в суде. Люди хотят, чтобы у них не было долгов, чтобы была хорошая кредитная история.
— Влияет ли задолженность по коммуналке на кредитную историю?
— Да. Есть организации, которые собирают эту информацию через банки, службы и так далее. Если у банка есть документы по исполнительному производству, судебный приказ, то банки понимают, что у клиента плохая история.
— Сколько исков каждый год вы подаёте и будет ли их меньше из-за увеличения государственных пошлин?
— Ежегодно мы подавали порядка 40 тысяч исков. Решили оставить взыскание на прежнем уровне — в пределах 4200 штук в месяц. Несмотря на то что госпошлина увеличилась, мы будем подавать иски. Да, мы стараемся свою работу перестроить и минимизировать. Мы стали более качественно готовить документы, перенастроили программные продукты. Сначала дозваниваемся, потом — уведомляем. Если не получили никакого результата, то только в этом случае уже мы готовим исковое заявление. Но я хочу сказать, что если мы дошли с вами до суда и суд вынес решение в пользу ресурсоснабжающей организации, то госпошлина увеличилась не для ресурсоснабжающей организации, а для потребителя.
Однозначно приказ тут же сразу уходит в службу судебных приставов. Это ещё плюс семь процентов к той задолженности, плюс госпошлина, которая выросла в 10 раз, пени… Должник сам себе увеличивает сумму долга как минимум на 10−15 процентов. Хотелось бы, чтобы потребители не доводили до взыскания в судебном порядке. В любом случае мы всегда готовы идти людям навстречу.
— Можно ли получить рассрочку или отсрочку на оплату долга?
— Отсрочку нет, а рассрочку да. В принципе, мы никакие дополнительные проценты не берём.
— Кто из омичей может рассчитывать на особые условия при появлении долга?
— Согласно законодательству мы не начисляем пени семьям участников СВО. Нам предоставляют документы, мы у себя делаем отметку и пени не начисляем.
— Как потребитель может оспорить начисленные суммы, если он считает, что они ошибочные?
— Вся информация есть в квитанциях. Как только у потребителя появляется некий долг, это значит, что есть разногласия: мы считаем по-своему, а он — по-своему. Самое простое действие — это, конечно, проверить свою оплату. Не получилось. Дальше мы что делаем? Проверяем начисления. В чём может быть разница? Например, изменилось количество проживающих человек при оплате по нормативу. Потребителю даже не нужно приезжать в абонентский отдел. Уточнить информацию можно в контакт-центре и направить фотографии подтверждающих документов на нашем сайте.
— Новомодных роботов или чат-ботов в «Телеграме» не используете?
— У нас есть чат-бот на сайте. Там потребители могут найти ответы на часто задаваемые вопросы. Конечно, чат-бот на сайте не объяснит, почему на лицевом счёте задолженность, но как поверить или опломбировать прибор учёта, какие нужны документы для переоформления лицевого счёта, расскажет. Мы активно используем электронную почту, своевременно отвечаем на обращения через сайт. И у нас есть специалисты, которые закреплены за конкретными темами. В соцсетях и на «Флампе» у нас очень много положительных отзывов, потому что мы действительно стараемся в рамках одного-двух дней, а иногда и одного-двух часов ответить на все вопросы клиентов.