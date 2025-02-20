В районе Савелки завершается строительство завода по производству газобетона

«Москва — город, где производят большую номенклатуру строительных материалов. В рамках масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО появится комплекс предприятий по выпуску строительной продукции, в том числе газобетонных блоков, архитектурного стекла и стеклопакетов, а также других материалов. Общая площадь застройки превысит 80 тысяч квадратных метров. На предприятиях создадут примерно 660 новых рабочих мест, около 250 из них организуют на заводе по выпуску автоклавного газобетона», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.