В районе Савелки завершается строительство завода по производству газобетона

В Зеленоградском административном округе появится предприятие по выпуску автоклавного газобетона. Оно строится в районе Савелки в рамках сразу двух городских программ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.
«Москва — город, где производят большую номенклатуру строительных материалов. В рамках масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО появится комплекс предприятий по выпуску строительной продукции, в том числе газобетонных блоков, архитектурного стекла и стеклопакетов, а также других материалов. Общая площадь застройки превысит 80 тысяч квадратных метров. На предприятиях создадут примерно 660 новых рабочих мест, около 250 из них организуют на заводе по выпуску автоклавного газобетона», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.
На сегодняшний день строительная готовность завода по выпуску автоклавного газобетона составляет около 70 процентов, комплектация оборудованием обеспечена на 80 процентов. Здесь идут работы по монтажу технологической линии, котельной, инженерных сетей и строительству административных зданий.
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, для реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности город предоставляет земельные участки по льготной ставке один рубль в год. Такая мера поддержки позволяет снизить затраты бизнеса на открытие важных для столицы производств и способствует созданию дополнительных рабочих мест для жителей. Для строительства четырех предприятий город предоставил 17 гектаров земли в Восточной коммунальной зоне Зеленограда.
Весь строительный цикл, начиная с подготовки площадки, контролирует Мосгосстройнадзор.
«Здание завода строится с октября 2023 года, с этого момента состоялось уже девять выездных проверок для оценки соответствия качества работ и материалов утвержденным проектным решениям. В настоящее время на территории комплекса возводятся еще три объекта, суммарно инспекторы комитета провели на них 21 контрольно-надзорное мероприятие», — уточнил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в городе с 2020 года. Правительство Москвы заключило уже более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, благодаря чему появится более 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.