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«Приорбанк» сказал белорусам о новых правилах международных переводов в евро

В Беларуси «Приорбанк» обновил правила международных переводов в евро.

Источник: Комсомольская правда

«Приорбанк» сказал белорусам о новых правилах международных переводов в евро. Подробности озвучили в пресс-службе банка.

В сообщении сказано, что с 24 февраля 2025 года банк расширяет возможности для проведения международных переводов в евро. Уточняется, что для белорусов будет доступно осуществление перевода в любой сумме. В частности, при переводе в Польшу в адрес банка-получателя PKO Bank Polski S.A величина комиссии будет 0,8%. Минимальная сумма перевода составляет 200 рублей, а максимальная — 2500 рублей.

В «Приорбанке» добавили, что при переводе в другие польские банки величина комиссии окажется 2%, а минимальная сумма перевода составит 700 рублей. Для того, чтобы совершить международный перевод следует оформить заявку на сайте банка.

Ранее «Беларусбанк» объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье.

Кстати, Белэнерго предупредил белорусов о новом мошенничестве под видом «Энергосбыта».

А еще «Белтелеком» объявил об изменениях для абонентов с 1 марта 2025 года.