«Приорбанк» сказал белорусам о новых правилах международных переводов в евро

В сообщении сказано, что с 24 февраля 2025 года банк расширяет возможности для проведения международных переводов в евро. Уточняется, что для белорусов будет доступно осуществление перевода в любой сумме. В частности, при переводе в Польшу в адрес банка-получателя PKO Bank Polski S.A величина комиссии будет 0,8%. Минимальная сумма перевода составляет 200 рублей, а максимальная — 2500 рублей.