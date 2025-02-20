«Приорбанк» сказал белорусам о новых правилах международных переводов в евро. Подробности озвучили в пресс-службе банка.
В сообщении сказано, что с 24 февраля 2025 года банк расширяет возможности для проведения международных переводов в евро. Уточняется, что для белорусов будет доступно осуществление перевода в любой сумме. В частности, при переводе в Польшу в адрес банка-получателя PKO Bank Polski S.A величина комиссии будет 0,8%. Минимальная сумма перевода составляет 200 рублей, а максимальная — 2500 рублей.
В «Приорбанке» добавили, что при переводе в другие польские банки величина комиссии окажется 2%, а минимальная сумма перевода составит 700 рублей. Для того, чтобы совершить международный перевод следует оформить заявку на сайте банка.
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