В Волгограде два банка оштрафованы за рекламные СМС клиенту

По данным Дзержинского районного суда, в апреле прошлого года на телефон мужчины пришли рекламные СМС-сообщения от буквенных номеров, несмотря на то, что он не давал согласия на обработку своих персональных данных и получение рекламы.
Информация, содержащаяся в сообщениях, была признана ненадлежащей рекламой, нарушающей ч.1 ст. 18 Закона о рекламе. Материалы дела передали для возбуждения административного производства по ч. 1 ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.
Дзержинский районный суд удовлетворил иск мужчины, взыскав с каждого банка компенсацию морального вреда за незаконную обработку данных (5 000 рублей), за вмешательство и вторжение в личную жизнь (5 000 рублей), за судебные расходы (10 090 рублей), штраф (5 000 рублей), что достигло 50 180 рублей.
Решения суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.