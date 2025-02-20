Жители Приморского края хранят на вкладах больше 682 миллиардов рублей. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Центрального банка России.
За 2024 год объем средств приморцев на счетах вырос на 22,7 процента против 25,5 годом ранее. На 1 января на вкладах жителей региона находилось больше 682 миллиардов.
Как отметили в пресс-службе Центрального банка, по сравнению с другими регионами страны в Приморье доходы у населения растут медленнее, а потребление, напротив, более активное. Однако высокие ставки по вкладам способствовали увеличению средств на счетах.
По словам начальника экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергея Белокриницкого, в 2023 году сбережения граждан увеличивались благодаря повышению доходов и привлекательным условиям по депозитам. В Приморском крае рост вкладов снизился, но в целом по стране он ускорился. Эти различия объясняются тем, что в прошлом году доходы приморцев росли не так быстро, как в других регионах.
На начало 2025 года на счетах жителей Дальнего Востока, за исключением тех, кто использовал счета эскроу, лежали 2,33 триллиона рублей. Наиболее значительный прирост наблюдался в Приморском и Хабаровском краях.