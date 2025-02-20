Жители Приморского края хранят на вкладах больше 682 миллиардов рублей

По словам начальника экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергея Белокриницкого, в 2023 году сбережения граждан увеличивались благодаря повышению доходов и привлекательным условиям по депозитам. В Приморском крае рост вкладов снизился, но в целом по стране он ускорился. Эти различия объясняются тем, что в прошлом году доходы приморцев росли не так быстро, как в других регионах.