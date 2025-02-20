Газ в баллонах дорожает в Беларуси

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило стоимость сжиженного газа в баллонах, это предусмотрено ведомственным постановлением № 10 от 11 февраля, которое в четверг официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно новым тарифам, цена за килограмм газа при заправке баллонов для населения будет 1 рубль 62 копейки. Ранее было 1 рубль и 54 копейки, то есть подорожание составит восемь копеек.
Такая стоимость на газ для населения будет применяться при заправке газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ранее изменились цены на природный газ, которые зависят от используемого потребителями оборудования. В частности, они стали другими для тех потребителей, которые использует его без счетчиков.
Теперь за один кубический метр природного газа теперь нужно платить: 4,38 рубля — при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или негазового индивидуального водонагревателя, 12,6 рубля — при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), 7,12 рубля — есть только газовая плита, а централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя нет.
Для потребителей, у которых установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик, тарифы остались прежними.
По словам первого замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ивана Вежновца, газ для населения не подорожает, потому что Беларусь закупает его по прежней цене.
Однако есть исключение — сжиженный газ в баллонах. Плата за него повысится на 5%, то есть примерно на уровень инфляции.
Первый замминистра пояснил, что основные издержки — доставка газа в баллонах. Государство частично компенсирует их для населения за счет перекрестного субсидирования.