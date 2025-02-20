Газ в баллонах дорожает в Беларуси

Теперь за один кубический метр природного газа теперь нужно платить: 4,38 рубля — при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или негазового индивидуального водонагревателя, 12,6 рубля — при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), 7,12 рубля — есть только газовая плита, а централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя нет.