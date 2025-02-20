Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

«В 2024 году основной задачей оставалось создание сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации. Градостроительный комплекс справился. За прошлый год ввели 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 6,5 миллиона квадратных метров — жилье. Также сохранили высокие темпы по возведению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.