Долги за услуги ЖКХ в Хабаровском крае хотят взыскивать дистанционно

Министерство строительства Российской Федерации заявило о планах провести эксперимент по дистанционному взысканию долгов за коммунальные услуги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, для этого собираются использовать государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ, автоматизированную систему «Правосудие» и портал Госуслуг. В случае, если эксперимент увенчается успехом, практику распространят на все регионы страны.
— По аналогии с системой уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения поставщики коммунальных услуг смогут оперативно передавать информацию о задолженности в ГИС ЖКХ. Это позволит сократить сроки рассмотрения дел, ускорить вынесение судебных приказов и своевременно уведомлять граждан, — рассказал сенатор Артём Шейкин.
Согласно механике, прописанной в письме федерального Минстроя, пакет документов, сформированный на основе данных Росреестра, Социального фонда России и МВД, будет через защищенные каналы в электронном виде направляться мировым судьям через государственную автоматизированную систему «Правосудие».
На каждом этапе должники будут своевременно получать уведомления и иметь возможность оперативно урегулировать спорные вопросы. Отметим, что пока эксперимент начнут в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем развития цифровизации.
Напомним, что по итогам 2024 года более ста тысяч жителей Хабаровского края лишились права покидать пределы страны из-за неисполненных финансовых обязательств. В общей структуре больше всего исполнительных производств приходится на долги за услуги ЖКХ и банковским кредитам.