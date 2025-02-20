Долги за услуги ЖКХ в Хабаровском крае хотят взыскивать дистанционно

Министерство строительства Российской Федерации заявило о планах провести эксперимент по дистанционному взысканию долгов за коммунальные услуги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, для этого собираются использовать государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ, автоматизированную систему «Правосудие» и портал Госуслуг. В случае, если эксперимент увенчается успехом, практику распространят на все регионы страны.