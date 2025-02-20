Три театра, три бассейна и цирк: власти Краснодара ищут способ реализовать планы по развитию северо-восточного района

Власти Краснодара продолжают прорабатывать концепцию развития северо-восточного района города. Планируется, что он раскинется на 1,5 тысячи гектарах. Там намерены построить более пяти млн кв.метров жилья и около одного млн кв.метров торговых и офисных площадей. Руководитель департамента по архитектуре и строительству Краснодарского края Илья Поздняков сообщил, что сейчас власти ищут решения по выбору механизма реализации намеченных планов, пишет РБК Краснодар.
Власти планируют, что в новом районе уже через 20 лет будут проживать около 200 тысяч человек. А чтобы он стал более привлекательным, то там намерены построить так называемые «городские аттракторы». Среди них: три театра, три бассейна, музей, цирк, аквапарк, технопарк, ну и, конечно, 22 школы, 39 детсадов, 9 поликлиник и иные социальные учреждения.
Чиновники рассчитывают на то, что новый северо-восточный райн станет деловым и общественным центром, и люди из него не будут часто ездить в исторический центр города.
Концепцию развития северо-восточной части Краснодара специалисты прорабатывают уже не первый год. Как ранее сообщал «Югополис», в нее должны войти поселки Пригородный, Лорис, Знаменский и Новознаменский. Там власти планируют сделать «город в городе».
С остальной частью краевой столицы новый район планируют связать трамвайными маршрутами и линией легкого метро.
Эскизы новой части города представляли на суд жителям еще в 2021 году. Проект готовили специалисты Института перспективного градостроительства. С тех пор проект неоднократно дорабатывали. К его реализации хотели приступить в 2024 году.