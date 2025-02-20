Три театра, три бассейна и цирк: власти Краснодара ищут способ реализовать планы по развитию северо-восточного района

Власти планируют, что в новом районе уже через 20 лет будут проживать около 200 тысяч человек. А чтобы он стал более привлекательным, то там намерены построить так называемые «городские аттракторы». Среди них: три театра, три бассейна, музей, цирк, аквапарк, технопарк, ну и, конечно, 22 школы, 39 детсадов, 9 поликлиник и иные социальные учреждения.