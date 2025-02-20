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На Южном Урале придумали дополнительные ограничения на продажу энергетиков

В Челябинской области придумали дополнительные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Их обсудили и одобрили на заседании Комитета Заксобрания по экономической политике и предпринимательству.

Напомним, с 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон, которым установлен запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним.

Научно доказано, что содержащиеся в таких напитках вещества — кофеин синтетического происхождения, таурин, L-карнитин, природные биологически активные вещества — негативно воздействуют на организм людей, особенно детский и подростковый.

«Подготовленный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области законопроект вводит дополнительные ограничения. Устанавливается запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в помещениях образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений региона. Запрет будет распространяться и на размещенные внутри перечисленных помещений торговые автоматы», — говорится в комментарии.

Планируется, что дополнительные ограничения начнут действовать с 1 сентября 2025 года и будут касаться всех — и взрослых, и детей.

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