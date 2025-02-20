На Южном Урале придумали дополнительные ограничения на продажу энергетиков

«Подготовленный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области законопроект вводит дополнительные ограничения. Устанавливается запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в помещениях образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений региона. Запрет будет распространяться и на размещенные внутри перечисленных помещений торговые автоматы», — говорится в комментарии.