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Кораблики «Волгоград — Культбаза» пустят с 1 марта

С 1 марта в Волгограде открывается навигация.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде с 1 марта откроют весенне-летнюю навигацию на Волге. С этого дня возобновит работу речной маршрут «Волгоград — Культбаза». Пока же профильные муниципальные службы проверяют акваторию и причалы пассажирских судов на острове Сарпинском, сообщили в мэрии.

— Как только позволит гидрологическая обстановка, речной транспорт выйдет и на другие маршруты, — рассказали в горадминистрации.

До 18 марта 2025 года теплоходы «Волгоград — Культбаза» будут ходить четыре раза в неделю по расписанию: в среду, пятницу, субботу и воскресенье на Сарпинский — в 8.15 и 15.30, обратно — в 9.30 и 16.40. Чем ближе дачный сезон, тем больше будет рейсов.