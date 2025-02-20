Кораблики «Волгоград — Культбаза» пустят с 1 марта

До 18 марта 2025 года теплоходы «Волгоград — Культбаза» будут ходить четыре раза в неделю по расписанию: в среду, пятницу, субботу и воскресенье на Сарпинский — в 8.15 и 15.30, обратно — в 9.30 и 16.40. Чем ближе дачный сезон, тем больше будет рейсов.