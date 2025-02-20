В Волгограде с 1 марта начнет действовать закон о самозапрете на кредиты

Этот механизм регулируется законом и позволяет избежать неудобных ситуаций, связанных с оформлением потребительских кредитов и займов. Центробанк РФ сообщает, что самозапрет распространяется на различные виды потребительских кредитов, включая договоры овердрафта и кредитные карты. Однако он не охватывает ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом, образовательные кредиты и поручительства. Также самозапрет не будет касаться уже выданных кредитных карт и задолженностей по ранее оформленным кредитам.