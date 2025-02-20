В Волгограде с 1 марта начнет действовать закон о самозапрете на кредиты

С 1 марта 2025 года волгоградцы получат возможность защитить себя от нежелательных кредитов, установив в своей кредитной истории самозапрет на заключение договоров с кредитными и микрофинансовыми организациями.
Этот механизм регулируется законом и позволяет избежать неудобных ситуаций, связанных с оформлением потребительских кредитов и займов. Центробанк РФ сообщает, что самозапрет распространяется на различные виды потребительских кредитов, включая договоры овердрафта и кредитные карты. Однако он не охватывает ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом, образовательные кредиты и поручительства. Также самозапрет не будет касаться уже выданных кредитных карт и задолженностей по ранее оформленным кредитам.
Для установки самозапрета не потребуется досрочно погашать действующие кредиты. Граждане смогут воспользоваться этой услугой через портал Госуслуги с 1 марта 2025 года, а также обратиться в МФЦ, где она станет доступной не позднее 1 сентября 2025 года.
Процесс установки самозапрета прост: достаточно заполнить шаблонное заявление, выбрав нужные условия. Услуга будет бесплатной. Самозапрет можно настроить по типу кредитора или способу получения кредита, а также установить полный запрет.
Если волгоградец решит, что ему нужен заем, он сможет отменить самозапрет. Для этого нужно будет подать заявление, и через день информация обновится в кредитной истории. Это даст время взвесить необходимость кредита.
Кредитные и микрофинансовые организации обязаны проверять информацию о самозапрете в кредитной истории перед выдачей займов. Они получат эти данные из квалифицированных бюро кредитных историй. Если у заемщика установлен самозапрет, кредитор должен отказать в выдаче. Если же договор всё-таки будет заключен, кредитор не сможет требовать исполнения обязательств по нему.