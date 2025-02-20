В Минсельхозе рассказали, подорожает ли мясо в Казахстане

Спикер озвучил, что по итогам прошлого года произведено более 1,1 млн тонн мяса.
«Это полностью покрывает наши потребности в мясе — говядине и баранине. Если смотреть по итогам прошлого года, то объем производства увеличился примерно на 4%, в том числе говядины — более чем на 2%. Данные меры позволяют нам полностью обеспечить потребности населения в мясе, поэтому факторов повышения цены на мясо за счет производства мы пока не видим. Мы видим высокий спрос со стороны Узбекистана, и именно этим был вызван рост цены», — рассказал Ермек Кенжеханулы.
Вице-министр отметил, что за последнюю неделю цена стабилизировалась, и дальнейших факторов повышения цены пока не прогнозируется.
«На сегодняшний день рассматривается выделение льготного финансирования под 5% годовой ставки на оборотные цели для животноводов. Эта мера позволит дополнительно стимулировать производство мяса в стране. Сейчас ориентировочная цена на говядину составляет 2700−3000 тенге за килограмм», — продолжил Ермек Кенжеханулы.
11 февраля 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, что повышение цен на мясо в Казахстане связано с высоким спросом со стороны Таджикистана и Узбекистана. На тот момент цена говядины составляла около 3500 тенге за килограмм.