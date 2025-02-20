В Минсельхозе рассказали, подорожает ли мясо в Казахстане

«Это полностью покрывает наши потребности в мясе — говядине и баранине. Если смотреть по итогам прошлого года, то объем производства увеличился примерно на 4%, в том числе говядины — более чем на 2%. Данные меры позволяют нам полностью обеспечить потребности населения в мясе, поэтому факторов повышения цены на мясо за счет производства мы пока не видим. Мы видим высокий спрос со стороны Узбекистана, и именно этим был вызван рост цены», — рассказал Ермек Кенжеханулы.