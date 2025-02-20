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В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. В Крыму предусмотрено более 95 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и повышение производительности труда. Таковы цели национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”. В 2025 году на его реализацию в Республике Крым предусмотрено более 95,5 млн рублей», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, он предусматривает оптимизацию работы предприятий для увеличения производительности.

На данный момент в проект вовлечено 55 крымских предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду.

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