В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

«Развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и повышение производительности труда. Таковы цели национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”. В 2025 году на его реализацию в Республике Крым предусмотрено более 95,5 млн рублей», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, нацпроект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, представители которого в этом году получат микрозаймы на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, он предусматривает оптимизацию работы предприятий для увеличения производительности.
На данный момент в проект вовлечено 55 крымских предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» действует с 1 января 2025 года. Его цель — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду.