Строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев идет по плану — пресс-служба кабмина

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Строительство линии электропередачи Вулканешты — Кишинев будет завершено к концу 2025 года, все работы на объекте идут согласно плану. об заявил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.
«Работы по строительству ЛЭП Вулканешты — Кишинев будут завершены, согласно поручению руководства страны, к концу 2025 года, то есть в декабре, как ранее объявил премьер-министр Дорин Речан и как было определено в качестве приоритета для нового министра энергетики Дорина Жунгиету», — сообщил Водэ.
По его информации, в начале этой недели возле села Ченак Чимишлийского района была расширена строительная площадка для прокладки ЛЭП, а также пополнены бригады рабочих. По словам пресс-секретаря правительства, на следующей неделе из Турции прибудет новая группа специалистов, которая начнет работу на новых площадках для строительства линии. На данный момент работы идут на территории Гагаузии, а также в Леовском, Кагульском, Тараклийском и Чимишлийском районах.
В правительстве напомнили, что строительные работы на данном объекте фактически начались в апреле 2024 года и являются частью проекта развития энергосистемы, финансируемого Группой Всемирного банка. Его стоимость составляет 61 миллион евро, из которых около 27 миллионов евро идут на строительство линии. С практической точки зрения проект предусматривает строительство 158 километров линии энергопередачи мощностью 400 кВт на 511 опорах.