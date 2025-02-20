Строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев идет по плану — пресс-служба кабмина

По его информации, в начале этой недели возле села Ченак Чимишлийского района была расширена строительная площадка для прокладки ЛЭП, а также пополнены бригады рабочих. По словам пресс-секретаря правительства, на следующей неделе из Турции прибудет новая группа специалистов, которая начнет работу на новых площадках для строительства линии. На данный момент работы идут на территории Гагаузии, а также в Леовском, Кагульском, Тараклийском и Чимишлийском районах.