Когда будет решена проблема тесных автобусов, объяснили в мэрии Владивостока

Так, одна из жительниц города заявила, что её пожилая родственница ждала на остановке автобус № 7 полтора часа. 75-летняя женщина успела замёрзнуть и заболеть, в настоящее время она вынуждена принимать антибиотики. Другая отметила, что автобусы стали ходить реже, при этом габаритный класс автобусов ещё и понизили с большого на средний, поэтому даже не в пиковые часы в салоне возможны давки. Ситуацию с транспортными средствами на маршруте в МКУ Владивостока прокомментировали так: