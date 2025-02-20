Когда будет решена проблема тесных автобусов, объяснили в мэрии Владивостока

На части маршрутов ходят автобусы среднего класса — промежуточное звено между маршрутками и большими низкопольными автобусами. Такие автобусы среднего класса задействованы и на весьма востребованных маршрутах, например, № 7, № 54, № 68. Поскольку автобусов стало в городе гораздо меньше из-за дефицита водителей, интервалы между маршрутами увеличились, и пассажиров в салоны стало набиваться больше. Поэтому автобусы среднего класса уже с начальной остановки уходят переполненными.
В Telegram-чате главы городского округа Константина Шестакова пассажиры задаются вопросом: доколе это будет продолжаться, когда автобусы среднего класса заменят большим классом? Администрация Владивостока даёт неутешительный ответ: заменят тогда, когда автобусы достигнут «пенсионного возраста» — предельного срока эксплуатации, указанного в условиях муниципальных контрактов на оказание пассажирских перевозок.
Так, одна из жительниц города заявила, что её пожилая родственница ждала на остановке автобус № 7 полтора часа. 75-летняя женщина успела замёрзнуть и заболеть, в настоящее время она вынуждена принимать антибиотики. Другая отметила, что автобусы стали ходить реже, при этом габаритный класс автобусов ещё и понизили с большого на средний, поэтому даже не в пиковые часы в салоне возможны давки. Ситуацию с транспортными средствами на маршруте в МКУ Владивостока прокомментировали так:
«На маршруте № 7 смена транспортных средств запланирована ориентировочно на 2029−2031 год в соответствии с планом замен, так как автобусы на данном маршруте 2019−2021 года выпуска, а предельный возраст транспортных средств не более 10 лет по муниципальному контракту. Так как обновление автопарка на указанном маршруте производилось в 2020—2021 годах согласно плановой замене по условиям контракта, были закуплены автобусы среднего класса ввиду того, что в наличии отсутствовали автобусы большого класса российского производства, а приобрести зарубежный транспорт не представлялось возможным из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса».