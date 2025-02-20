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На западе Москвы приостановили работу двух магазинов «Светофор»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили работу двух магазинов «низких цен» на западе Москвы. Об этом сообщили в главном управлении ФССП по Москве. Как стало известно ТАСС, речь идет о магазинах «Светофор».

Источник: РИА "Новости"

«Судебные приставы-исполнители Солнцевского отдела судебных приставов ГУ ФССП по Москве приостановили деятельность двух продуктовых магазинов с низкими ценами, где были выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью населения», — сообщили в ГУ ФССП.

Ранее в ходе внеплановых проверок Роспотребнадзора были установлены многочисленные нарушения: отсутствовала маркировка изготовителя, реализовались продукты с истекшим сроком годности, было неудовлетворительное содержание торгового зала и другие.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.

Судебные приставы составили акты об административном приостановлении деятельности и опечатали продуктовые магазины.

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