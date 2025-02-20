На западе Москвы приостановили работу двух магазинов «Светофор»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили работу двух магазинов «низких цен» на западе Москвы. Об этом сообщили в главном управлении ФССП по Москве. Как стало известно ТАСС, речь идет о магазинах «Светофор».