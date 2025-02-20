Цена на газ в баллонах для населения выросла в Беларуси

В постановлении сказано, что стоимость за килограмм сжиженного газа при заправке баллонов для белорусов будет 1,62 рубля (ранее — 1,54 рубля). Подорожание составило восемь копеек. Отмечается, что названная стоимость будет действовать при заправке газовых баллонов объемом литр (0,4 килограмма), пять литров (два килограмма), а также 12 литров и 27 литров.