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Цена на газ в баллонах для населения выросла в Беларуси

МАРТ поднял стоимость на газ в баллонах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Цена на газ в баллонах для населения выросла в Беларуси. Это следует из постановления № 10 Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 11 февраля 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

В постановлении сказано, что стоимость за килограмм сжиженного газа при заправке баллонов для белорусов будет 1,62 рубля (ранее — 1,54 рубля). Подорожание составило восемь копеек. Отмечается, что названная стоимость будет действовать при заправке газовых баллонов объемом литр (0,4 килограмма), пять литров (два килограмма), а также 12 литров и 27 литров.

Ранее МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году: «Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%».

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А еще Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси.