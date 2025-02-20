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Губернатор рассказал, когда газифицируют поселок Ясное в Славском районе

Планируется завершить работы до 2031 года.

Источник: AP 2024

В ходе встречи с жителями Славского района губернатора области Алексей Беспрозванных рассказал о том, когда проведут газ в пос. Ясное.

Губернатор сообщил, что уже начата подготовка проекта газопровода высокого давления от Советска до Мысовки, окончание работ запланировано на май 2025 года, а само строительство — на 2026 год. Разрабатываются схемы газоснабжения и сметы на проектно-изыскательские работы по внутрипоселковым сетям ряда посёлков, включая Ясное. Газификацию посёлка Ясное планируется завершить в 2031 году.