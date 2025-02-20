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Из Шымкента в Сиань запустят прямые авиарейсы

Минтранспорта Казахстана объявило о новых маршрутах.

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. Из Шымкента в китайский город Сиань запустят прямые авиарейсы, сообщило Минтранспорта Казахстана.

Полеты будут выполняться с 28 мая по средам и субботам.

«Открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время прямые рейсы в Сиань выполняются из Алматы и Астаны китайскими авиакомпаниями.

Ранее мы рассказали о том, что с 27 мая будут выполняться прямые рейсы из Атырау в Тбилиси.