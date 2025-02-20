Из Шымкента в Сиань запустят прямые авиарейсы

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. Из Шымкента в китайский город Сиань запустят прямые авиарейсы, сообщило Минтранспорта Казахстана.
Полеты будут выполняться с 28 мая по средам и субботам.
«Открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время прямые рейсы в Сиань выполняются из Алматы и Астаны китайскими авиакомпаниями.
Ранее мы рассказали о том, что с 27 мая будут выполняться прямые рейсы из Атырау в Тбилиси.