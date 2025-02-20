Омская мэрия выставила на аукцион три участка рядом с «Бауцентром»

Площадь каждого участка превышает 1 000 кв. м. Один из них предназначен для размещения автомойки, стартовая цена его аренды составляет 235,9 тысячи рублей в год. Второй участок планируют использовать под автосервис, его стоимость оценена в 237,7 тысячи рублей ежегодно. Третий участок предполагается использовать под склад, аукцион начнётся с суммы 238,9 тысячи рублей в год.